Волочкова рассказала, сколько стоят ее шоу

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла стоимость своих шоу "Балерина и Кукла в зазеркалье цирка". Об этом артистка рассказала в интервью РИА ФАН.

По словам Волочковой, расходы на один спектакль составляют 300 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата аренды зала, свет, звук, монтаж и демонтаж декораций. Как рассказала балерина, она самостоятельно ищет деньги на проведение мероприятий или берет их из личного бюджета, если не находит "поддержки добрых людей".