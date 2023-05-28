Балерина Анастасия Волочкова рассказала, сколько стоят ее шоу
Балерина Анастасия Волочкова раскрыла стоимость своих шоу "Балерина и Кукла в зазеркалье цирка". Об этом артистка рассказала в интервью РИА ФАН.
По словам Волочковой, расходы на один спектакль составляют 300 тысяч рублей. В эту сумму входит оплата аренды зала, свет, звук, монтаж и демонтаж декораций. Как рассказала балерина, она самостоятельно ищет деньги на проведение мероприятий или берет их из личного бюджета, если не находит "поддержки добрых людей".
Как отметила артистка, гонорары за благотворительные шоу Волочкова не получает.