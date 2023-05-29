Меньшову без макияжа не узнали даже некоторые преданные поклонники

Телеведущая Юлия Меньшова решила предстать перед своими подписчиками в естественном виде, без макияжа. Однако не вся ее аудитория это оценила, пишет Пятый канал.

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Меньшова в социальных сетях опубликовала фотографию из гримерной. Многие справедливо отметили, что таким образом артистка демонстрирует «честные отношения» со своим возрастом. Но нашлись и те, кто по какой-то причине усмотрел в знаменитости глубокую душевную травму, связанную со смертью ее отца, известного режиссера Владимира Меньшова.