Меньшову без макияжа не узнали даже некоторые преданные поклонники
Телеведущая Юлия Меньшова решила предстать перед своими подписчиками в естественном виде, без макияжа. Однако не вся ее аудитория это оценила, пишет Пятый канал.
Меньшова в социальных сетях опубликовала фотографию из гримерной. Многие справедливо отметили, что таким образом артистка демонстрирует «честные отношения» со своим возрастом. Но нашлись и те, кто по какой-то причине усмотрел в знаменитости глубокую душевную травму, связанную со смертью ее отца, известного режиссера Владимира Меньшова.
Встречается большое количество комментариев от людей, которые вовсе не узнали знакомую телеведущую. Они отмечают, что она сама на себя не похожа.