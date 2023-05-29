76-летняя актриса Татьяна Васильева в эфире программы "Звезды сошлись" рассказала, как получила предложение выйти замуж от молодого поклонника.

Артистка призналась, что мужчина долгое время ухаживал за ней, но она не проявляла к нему интереса. Тем не менее Васильева все же решила дать поклоннику шанс и согласилась на свидание.

Однако встреча приняла неожиданный поворот. Мужчина пришел на свидание с семейными альбомами и начал изливать актрисе душу, рассказывая о своей жизни.

"Сразу начал плакать, показывать фотографии с бабушками, дедушками, внуками. Длилось все это полтора часа. Потом я сказала: «Можно я выйду?». И ушла", – призналась Татьяна.

Артистка добавила, что от предложения руки и сердца ей также пришлось отказаться. Васильева уточнила, что ее поклонник в прошлом был военным.