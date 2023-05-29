Самые яркие скандалы российских звезд на ПМЭФ за последние годы

С 14 по 17 июня в Северной столице пройдет Петербургский экономический форум. Ежегодно это мероприятие стягивает на свои площадки чиновников высшего ранга, миллиардеров и звезд шоу-бизнеса. Последние, как правило, не могут обходиться без скандалов. В преддверии ПМЭФ-2023 «ФедералПресс» вспоминает самые громкие происшествия с участием селебрети на форуме в последние годы.

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За что на Собчак подали в суд на 50 млн после ПМЭФ

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В 2021 году многие журналисты и блогеры много и бурно возмущались обилием эскортниц на ПМЭФ. Якобы их на секциях форума было тысячи – и от этого мероприятие теряло свой высокий политико-экономический статус, превращаясь в «глобальную распутную пьянку».

Тренд тогда уловила Ксения Собчак, которая начала выкладывать в своих соцсетях посты под тегом «форумчаночка». В этих записях телеведущая пыталась найти и показать элитных «сопроводительниц». В ее объектив тогда попала девушка с выдающейся внешностью Эльнара Троицкая. Собчак спросила у нее: «Скажите, на какую панель вы пришли обсуждать?» Женщина сразу нашла ответ.

«Вы перешли сразу на оскорбления — я этого ожидала. Есть стереотипное мышление в Российской Федерации, что если женщина красивая, то она не может быть умной. Я считаю вас красивой, зачем же вы ко мне подошли с этим вопросом?», – ответила Троицкая.

После она обвинила Собчак в провокации красивых девушек на ПМЭФ. Троицкая заявила, что публикации журналистки нарушают российское законодательство. Ведь, заметила девушка, в публикации она почти что «выставлена проституткой». По совпадению Эльнара оказалась высококлассным юристом, руководителем юридической компании «Троицкая и партнеры». Она подала на Собчак иск с требованием компенсации в 50 млн рублей.

Однако Кунцевский суд Москвы иск отклонил.

Как Даня Милохин положил всех и ушел в уборную

В том же 2021 году известный тик-токер Даня Милохин выступал на ПМЭФ от Сбербанка на сессии «Кто на ком зарабатывает: блогеры на бизнесе или бизнес на блогерах?». Участники дискутировали о перспективах продвижения брендов через сетевых лидеров общественного мнения. Однако Милохин в разговор практически не включался. Парень ограничился несколькими репликами: сказал о понимании, что его популярность конечна, и добавил, что выступает за «мир во всем мире». Попутно он баловался с микрофоном, отключая собеседников.

Под конец дискуссии тик-токер предложил провести интерактив, чтобы научить бизнесменов записывать TikTok-видео. Он собрал их у столов и предложил лечь на пол, закинув ноги на стулья. К съемкам присоединилась и Ксения Собчак. Сам Милохин же пачкаться не захотел – лег всего лишь на стол.

После окончания съемок тиктокер удалился, объявив, что ему нужно справить нужду.

Как Киркоров не выполнил обещание

На ПМЭФ-2022 артист Филипп Киркоров выступал в роли предпринимателя. Он заявил, что вместе со своим партнером Михаилом Баракиным построит в Новосаратовке под Петербургом новый ТРК под названием «Звезда». Был озвучен срок – к августу 2023 года.

Сейчас уж близится июнь-2023 и становится понятно, что торгово-развлекательного комплекса в Новосаратовке не будет. СМИ сообщали, что проект находится лишь на стадии проектирования. А Киркоров с партнером даже не обратились к властям за разрешением на строительство.