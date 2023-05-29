$79.97-0.0285.92+0.04
3 часа назад

Певица Милена Дейнега заявила, что бывший муж сам попросил ее завести любовника

Газета.Ru

Певица Милена Дейнега в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ призналась, что изменяла бывшему супругу. Артистка состояла в браке с мужчиной, который был старше нее на 23 года. По словам Дейнеги, она нашла себе любовника по инициативе экс-мужа. "Клянусь, он меня толкнул на это. Он говорит: "Столько стриптиз-клубов, иди сходи". Я пошла и сходила", - рассказала она. По словам Дейнеги, она решила рассказать бывшему супругу о неверности во время ужина в парижском ресторане. Тогда исполнительница расплакалась и предложила подать на развод. "Было хорошо? Ну и все нормально, оставляй этого любовника, мне даже по кайфу", - процитировала она реакцию экс-избранника. Через некоторое время Дайнега все же развелась с мужем. Сейчас она счастлива в браке с мужчиной, который на полгода младше нее. "Если он мне изменит, клянусь: разведусь", - заверила певица. Милена Дейнега вышла замуж за бизнесмена Евгения Самусенко в 2014 году. После скандала с обнаженными фото певицы Самусенко потребовал вернуть ему дорогостоящие подарки и обратился по этому поводу в суд. В 2020 году появилась информация о смерти предпринимателя.

Певица Милена Дейнега заявила, что бывший муж сам попросил ее завести любовника
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Звёзды,Милена Дейнега,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий