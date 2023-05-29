Певица Милена Дейнега заявила, что бывший муж сам попросил ее завести любовника

Певица Милена Дейнега в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ призналась, что изменяла бывшему супругу. Артистка состояла в браке с мужчиной, который был старше нее на 23 года. По словам Дейнеги, она нашла себе любовника по инициативе экс-мужа. "Клянусь, он меня толкнул на это. Он говорит: "Столько стриптиз-клубов, иди сходи". Я пошла и сходила", - рассказала она. По словам Дейнеги, она решила рассказать бывшему супругу о неверности во время ужина в парижском ресторане. Тогда исполнительница расплакалась и предложила подать на развод. "Было хорошо? Ну и все нормально, оставляй этого любовника, мне даже по кайфу", - процитировала она реакцию экс-избранника. Через некоторое время Дайнега все же развелась с мужем. Сейчас она счастлива в браке с мужчиной, который на полгода младше нее. "Если он мне изменит, клянусь: разведусь", - заверила певица. Милена Дейнега вышла замуж за бизнесмена Евгения Самусенко в 2014 году. После скандала с обнаженными фото певицы Самусенко потребовал вернуть ему дорогостоящие подарки и обратился по этому поводу в суд. В 2020 году появилась информация о смерти предпринимателя.