53-летняя Лопес показала фигуру в бикини

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками новым снимком в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Lenta.ru

53-летняя знаменитость показала фигуру в купальнике желтого цвета с глубоким декольте. Поп-исполнительницу запечатлели лежащей на шезлонге с солнцезащитными очками в руках. При этом ее образ дополнили разноцветный шелковый платок, повязанный на голове, золотые серьги-кольца и несколько колец. Вдобавок телезвезде нанесли на лицо нюдовый макияж.

Известно, что автором съемки выступил именитый фотограф Грэг Суэйлс, который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel.