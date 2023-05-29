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53-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками новым снимком в бикини. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя Лопес показала фигуру в бикини
© Lenta.ru

53-летняя знаменитость показала фигуру в купальнике желтого цвета с глубоким декольте. Поп-исполнительницу запечатлели лежащей на шезлонге с солнцезащитными очками в руках. При этом ее образ дополнили разноцветный шелковый платок, повязанный на голове, золотые серьги-кольца и несколько колец. Вдобавок телезвезде нанесли на лицо нюдовый макияж.

Известно, что автором съемки выступил именитый фотограф Грэг Суэйлс, который ранее сотрудничал с такими изданиями, как Harper's Bazaar, ELLE и L'Officiel.

В декабре 2022 года Дженнифер Лопес раскрыла секреты моложавой внешности в интервью модному журналу Vogue. В первую очередь певица призвала читателей разобраться с психическим состоянием, поскольку оно напрямую влияет на внешний вид. При этом Лопес порекомендовала ежедневно очищать лицо пенкой для умывания, а также использовать увлажняющую сыворотку и косметику с защитой от солнца SPF-30.

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