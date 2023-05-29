Модель появилась в Каннах в платье с петлей на шее в знак протеста

Иранская модель и актриса Махлага Джабери появилась на кинофестивале в Каннах в необычном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

33-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в черном облегающем платье, которое было оформлено обвязанной вокруг шеи петлей. Дизайнером наряда стала модельер Джила Сабер.

В описании к публикации манекенщица объяснила, что данный образ был создан в знак протеста против казней через повешение в ее стране. «Народу Ирана посвящается», — подписала Джабери пост, который набрал более 122 тысяч лайков.

С начала 2023 года в Иране Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что в среднем в стране еженедельно смертельному приговору подвергались более 10 человек.