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2 часа назад

Модель появилась в Каннах в платье с петлей на шее в знак протеста

Lenta.ru

Иранская модель и актриса Махлага Джабери появилась на кинофестивале в Каннах в необычном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель появилась в Каннах в платье с петлей на шее в знак протеста
Фото: Lenta.ruLenta.ru

33-летняя знаменитость вышла на ковровую дорожку в черном облегающем платье, которое было оформлено обвязанной вокруг шеи петлей. Дизайнером наряда стала модельер Джила Сабер.

В описании к публикации манекенщица объяснила, что данный образ был создан в знак протеста против казней через повешение в ее стране. «Народу Ирана посвящается», — подписала Джабери пост, который набрал более 122 тысяч лайков.

С начала 2023 года в Иране Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что в среднем в стране еженедельно смертельному приговору подвергались более 10 человек.

В январе американская телезвезда Кайли Дженнер подверглась критике в сети за выход в свет с украшением в виде петли на шее. Тогда предпринимательница появилась на публике во время Недели моды в Париже в голубом облегающем платье в сочетании с блестящими сапогами розового цвета на каблуках. При этом в качестве аксессуаров она выбрала колье-чокер французского модного дома Givenchy, которое выполнено в виде сломанной веревочной петли на шее.

Звёзды,Управление ООН по правам человека,
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