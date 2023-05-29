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"Терпеть ее не мог": продюсер Пригожин рассказал об отношении к певице Валерии до знакомства с ней

Продюсер Иосиф Пригожин в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказал о своем отношении к певице Валерии до знакомства с ней.

До знакомства с Пригожиным Валерия выиграла в музыкальном конкурсе "Утренняя звезда", где также участвовала подопечная Пригожина. Продюсер признался, что в то время относился к Валерии с неприязнью:

"Когда я слышал Валерию, то переключал радио. Терпеть ее не мог одно время. Я сам был удивлен. Это было неожиданно для меня, что в жизни может так все обернуться", – разоткровенничался Пригожин.

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Продюсер отметил, что изменил свое отношение к артистке после того, как они начали общаться. Вскоре у него возникли чувства к певице, а в 2004 году влюбленные поженились. Какое-то время звезды скрывали свой брак от общественности.

Ранее "Рамблер" рассказывал об отношении детей Валерии к отцу.

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