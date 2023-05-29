Карнавал показала мужчину, с которым проводит время

Все говорит о том, что союз Карнавал и Стоуна претендует на место в ежегодном списке «Разбитые сердца – 2023», и все же мы до конца не хотим в это верить. Вот уже целый месяц блогеры недвусмысленно дают понять, что их отношения завершились, но официально заявлять об этом не спешат. Тем не менее в запрещенной соцсети между Сашей и Валей явно развернулось традиционное «соревнование бывших»: оба всеми силами пытаются показать, что и без второй половинки их жизнь не потеряла смысл, и ждут, пока один из них начнет кусать локти.