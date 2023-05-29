На фоне слухов о расставании с Сашей Стоуном Валя Карнавал показала мужчину, с которым проводит время
Все говорит о том, что союз Карнавал и Стоуна претендует на место в ежегодном списке «Разбитые сердца – 2023», и все же мы до конца не хотим в это верить. Вот уже целый месяц блогеры недвусмысленно дают понять, что их отношения завершились, но официально заявлять об этом не спешат. Тем не менее в запрещенной соцсети между Сашей и Валей явно развернулось традиционное «соревнование бывших»: оба всеми силами пытаются показать, что и без второй половинки их жизнь не потеряла смысл, и ждут, пока один из них начнет кусать локти.
На этот раз Карнавал и вовсе решила воспользоваться запрещенным приемом и показать мужчину, с которым теперь проводит вечера. Но спешим вас успокоить: поддержать Валю в непростой период решил ее старший брат. «Чилим, едим раков, смотрим сериальчик. Мама, спасибо за старшего брата!» — подписала Карнавал видео с семейных посиделок. Интересно, а охапка роз, как бы не намеренно оказавшаяся в кадре, — тоже дело рук брата девушки?
Рады, что рядом с Валей в такой непростой момент оказалось надежное мужское плечо (и ведерко раков)! К слову, на днях девушка впервые прокомментировала слухи о расставании с Сашей Стоуном. А до этого удивила подписчиков кадрами, на которых рассекает по ночному городу в компании байкеров.