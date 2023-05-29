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1 час назад

Семенович высказалась о значении размера полового члена

Мослента

О значении размера мужского полового члена для женщин высказалась певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она заявила, что этот параметр важен в моменты интимной близости для удовлетворения партнерши.

Семенович высказалась о значении размера полового члена
Фото: МослентаМослента

«Если для секса — то да», — ответила звезда на вопрос подписчика, играет ли для женщин роль размер пениса партнера.

Ранее Семенович раскрыла свои сексуальные предпочтения. Звезда призналась, что доминировала над мужчинами в постели и отметила, что приветствует использование интимных игрушек.

Звёзды,Анна Семенович,
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