О значении размера мужского полового члена для женщин высказалась певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она заявила, что этот параметр важен в моменты интимной близости для удовлетворения партнерши.