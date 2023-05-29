Семенович высказалась о значении размера полового члена

О значении размера мужского полового члена для женщин высказалась певица Анна Семенович в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она заявила, что этот параметр важен в моменты интимной близости для удовлетворения партнерши.
«Если для секса — то да», — ответила звезда на вопрос подписчика, играет ли для женщин роль размер пениса партнера.
Ранее Семенович раскрыла свои сексуальные предпочтения. Звезда призналась, что доминировала над мужчинами в постели и отметила, что приветствует использование интимных игрушек.