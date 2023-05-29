Певица Милена Дейнега призналась, что изменяла бывшему мужу
Певица Милена Дейнега в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказала, что изменяла бывшему мужу.
Экс-супруг артистки был старше ее на 23 года. По словам Дейнеги, он сам подтолкнул ее к измене:
"Он говорит: «Столько стриптиз-клубов, иди сходи». Я пошла и сходила".
Милена рассказала мужу об изменах в парижском ресторане. Певица вспомнила, что расплакалась и предложила супругу развестись, но его реакция была неожиданной:
"Было хорошо? Ну и все нормально, оставляй этого любовника, мне даже по кайфу", – процитировала Дейнега бывшего мужа.
Однако спустя время супруги все же подали на развод. Сейчас Милена в браке с другим мужчиной. По словам певицы, если он изменит ей, она этого не простит.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Бузова напомнила бывшему мужу о его изменах.