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Певица Милена Дейнега призналась, что изменяла бывшему мужу

Певица Милена Дейнега в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказала, что изменяла бывшему мужу.

Милена Дейнега призналась, что изменяла бывшему мужу
© @milenadeynega

Экс-супруг артистки был старше ее на 23 года. По словам Дейнеги, он сам подтолкнул ее к измене:

"Он говорит: «Столько стриптиз-клубов, иди сходи». Я пошла и сходила".

Милена рассказала мужу об изменах в парижском ресторане. Певица вспомнила, что расплакалась и предложила супругу развестись, но его реакция была неожиданной:

"Было хорошо? Ну и все нормально, оставляй этого любовника, мне даже по кайфу", – процитировала Дейнега бывшего мужа.

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Однако спустя время супруги все же подали на развод. Сейчас Милена в браке с другим мужчиной. По словам певицы, если он изменит ей, она этого не простит.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что Бузова напомнила бывшему мужу о его изменах.

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