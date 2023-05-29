45-летняя Климова показала фигуру в купальнике

Серию фотографий в купальнике показала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), 45-летняя актриса Екатерина Климова .

Актриса позировала на бортике бассейна в слитном купальнике синего цвета. Ее волосы собраны в пучок, образ дополняют солнцезащитные очки и браслеты на руке и ноге.