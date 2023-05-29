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Отец певца Леонида Агутина рассказал, как внучка купила квартиру в США

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета долго работала в кафе, чтобы не остаться без денег, и параллельно пела в собственной группе. Однако недавно она купила собственную квартиру в США. Об этом рассказал ее дедушка, Николай Агутин, в шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.

Отец Агутина рассказал, как внучка купила квартиру в США
© Соцсети

Творчество группы Bruvyy Band, которую создала Елизавета Агутина, стало пользоваться популярностью в США. Девушка выступает в барах и ночных клубах, на ее концертах аншлаг. Это позволило ей накопить деньги, которые она вложила в покупку квартиры.

По словам Николая Агутина, девушке все же помог отец, однако крупную покупку он оплатил лишь частично:

"Она уже заработала себе на квартиру, уже в ней живет. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать… Папа немного помог, сами понимаете, не без этого".

Зимой 2021 года дочь Агутина и Варум стала гражданкой Америки, где живет с детства. Музыкой она занимается со старших классов школы, а родители всегда поддерживали ее увлечение.

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