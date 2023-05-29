Моргенштерн раскрыл секрет похудения на 20 килограммов

Российский рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) раскрыл свой секрет похудения. На эту тему он высказался на съемках подкаста, видео которого опубликовано на YouTube -канале Bugatti Music.

Исполнитель рассказал, что его максимальный вес составлял 100 килограммов, а сбросить первые 20 ему удалось всего за полтора месяца. По словам знаменитости, избавиться от лишнего веса у него получилось с помощью подсчета калорий и самодисциплины. Музыкант уточнил, что главным в похудении он считает именно питание.