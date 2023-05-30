Бейонсе почтила память Тернер исполнением ее песни на концерте

«Если вы мой поклонник, то вы поклонник Тины Тернер. Потому что без Тины Тернер меня бы не было на этой сцене. Я чувствую себя так радостно от того, что я была жива и стала свидетелем ее гениальности. Я также чувствую себя очень благословенной, находясь здесь, чтобы выступить еще раз», — сказала Бейонсе.