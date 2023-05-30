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Бейонсе почтила память Тины Тернер исполнением ее песни на концерте в Лондоне

Бейонсе отдала дань памяти покойной Тине Тернер, которая умерла на прошлой неделе в возрасте 83 лет, эмоциональным исполнением песни River Deep, Mountain High на концерте в рамках ее мирового турне Renaissance. Об этом пишет Page Six.

Бейонсе почтила память Тернер исполнением ее песни на концерте
© Газета.Ru

Певица исполнила хит 1996 года на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Для специального выступления Бейонсе впервые надела в туре ярко-синий комбинезон, переходящий на талии в прозрачный шлейф.

Ранее Бейонсе уже отмечала талант Тины Тернер на своих концертах. Во время выступления в Париже она сказала зрителям «кричать, чтобы [Тернер] почувствовала вашу любовь».

«Если вы мой поклонник, то вы поклонник Тины Тернер. Потому что без Тины Тернер меня бы не было на этой сцене. Я чувствую себя так радостно от того, что я была жива и стала свидетелем ее гениальности. Я также чувствую себя очень благословенной, находясь здесь, чтобы выступить еще раз», — сказала Бейонсе.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что король Великобритании Карл III почтил память Тины Тернер.

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