Бейонсе почтила память Тернер исполнением ее песни на концерте

Бейонсе отдала дань памяти покойной Тине Тернер, которая умерла на прошлой неделе в возрасте 83 лет, эмоциональным исполнением песни River Deep, Mountain High на концерте в рамках ее мирового турне Renaissance. Об этом пишет Page Six.
Певица исполнила хит 1996 года на лондонском стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Для специального выступления Бейонсе впервые надела в туре ярко-синий комбинезон, переходящий на талии в прозрачный шлейф.
Ранее Бейонсе уже отмечала талант Тины Тернер на своих концертах. Во время выступления в Париже она сказала зрителям «кричать, чтобы [Тернер] почувствовала вашу любовь».
«Если вы мой поклонник, то вы поклонник Тины Тернер. Потому что без Тины Тернер меня бы не было на этой сцене. Я чувствую себя так радостно от того, что я была жива и стала свидетелем ее гениальности. Я также чувствую себя очень благословенной, находясь здесь, чтобы выступить еще раз», — сказала Бейонсе.
Ранее «Газета.Ru» сообщила, что король Великобритании Карл III почтил память Тины Тернер.