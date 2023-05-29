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48-летняя Ева Лонгория вышла на красную дорожку Канн в платье с разрезом от бедра

Актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», посетила показ мультфильма «Элементарно», который прошел в последний день Каннского кинофестиваля. Фотографии с мероприятия появились на The Sun.

Ева Лонгория вышла на красную дорожку в платье с разрезом от бедра
© Газета.Ru

48-летняя Ева Лонгория появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в эффектном красном платье с глубоким декольте и высоким вырезом от бедра от ливанского модельера Tony Ward. Актриса дополнила аутфит босоножками на высоком каблуке в тон платью и массивными ювелирными украшениями. Звезда сделала укладку на мотив голливудских волн и яркий макияж с акцентом на смоки-айс.

У звезды «Отчаянных домохозяек» есть четырехлетний сын Сантьяго от мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастона, владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке «Televisa». Супруги женаты с 2016 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала про самые откровенные образы звезд на Каннском кинофестивале.

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