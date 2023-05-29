Жену Гуфа жестко захейтили: «Хорошая мать бы защитила ребенка»

В этот уикенд Гуф и его жена Юлия забыли громкие семейные разногласия и воссоединились, чтобы отметить первый день рождения дочери: Тине, которую родители в соцсетях предпочитают называть Ти, исполнился 1 год. По такому случаю Юлия сначала наконец показала лицо дочери подписчикам в запрещенной сети, которые регулярно интересовались, ну когда уже, а затем организовала для нее праздник. На мероприятии супруги демонстрировали идиллию.

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Подписчики реагируют на счастливые снимки по-разному. Кто-то радуется, что топор войны зарыт, и все у Алексея и Юлии хорошо. Но многие недоумевают, как после всего, что было, можно взять и просто так простить мужа и к тому же делать вид, что ничего не случилось? Юлю штормит: она то закрывает комментарии к постам, то пишет, что ей вообще нет дела до чужого мнения — с использованием нецензурной лексики, как обычно.

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«Рано или поздно всегда наступает этот прекрасный момент, когда люди вокруг тебя спорят, высказывают свое мнение, осуждают, обсуждают, но все, что ты отвечаешь: "Вы абсолютно правы, наслаждайтесь этим! И пошел делать свои дела легкой походкой. Этот момент называется "по***й"», — написала накануне супруга Гуфа и спровоцировала еще более мощную волну хейта в свой адрес.

«Когда пофиг, такие посты не пишут, комментарии не удаляют и людей за правду не кидают», «Мне пофиг, потому накатаю пост!», «Зачем было писать "держись от нас подальше", через пару-тройку месяцев история повторится, люди не меняются, тем более зависимые», «Когда действительно пофиг, человек не объясняет это, ему просто пофиг изначально», «Видимо, от того, что пофиг, скрыла все комментарии к прошлым постам, «Интересно, сколько раз женщина способна затаптывать самоуважение и чувство собственного достоинства», «Ваш Алексей будет еще сто раз так себя вести. Не такая вы хорошая мать. Хорошая бы защитила ребенка», — напали на девушку фолловеры.