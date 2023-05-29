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Ирина Салтыкова призналась, что отказалась от секса из-за повышенного внимания публики

Певица Ирина Салтыкова в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ рассказала, почему решила ограничить свою сексуальную активность.

Ирина Салтыкова призналась, что отказалась от секса
© Газета.Ru

По словам звезды, она отказалась от секса, поскольку в случае интрижки о ней начнут распространяться слухи.

«Я публичный человек, поэтому у меня стоит такой стоп. Я не могу себе позволить то, что позволено другим просто ради «хочу». Я постоянно себя сдерживаю», — объяснила Салтыкова.

Исполнительница призналась, что может снова выйти замуж прямо сейчас, если не будет предъявлять требований к мужчинам.

«Более-менее должно быть одинаковое воспитание, образование. Материальное положение имеет значение. Я, например, привыкла летать бизнес-классом, а он — экономом. И как мы будем летать?» — заявила Салтыкова.

Ирина Салтыкова семь лет была замужем за музыкантом Виктором Салтыковым. В браке у знаменитостей родилась дочь Алиса, которая пошла по их стопам и стала певицей. В 2019-м дочь вместе с артисткой записали кавер на главный трек Салтыковой из 90-х «Серые глаза».

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