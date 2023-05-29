Водонаева назвала блогера Стоуна "феноменальным человеком"

Водонаева отреагировала на недавнее интервью Стоуна в эфире канала «Жара». В кадре ведущий спрашивает блогера о том, когда он в последний раз дарил цветы девушкам. В ответ на это Стоун рассказал, что недавно подарил букет матери. Ведущий намекает на ситуацию с Валей Карнавал, которая накануне похвасталась в личном блоге роскошным букетом красных роз, однако блогер не сразу понял этого.