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Ольга Орлова заявила, что мучается из-за аллергии на солнце

Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у нее появилась аллергия в зоне декольте.

Орлова заявила, что мучается из-за аллергии на солнце
© Газета.Ru

Орлова заявила, что мучается от аллергии на солнце. Она объяснила, что солнце на Мальдивах оказалось «агрессивное». Артистка не ожидала подобных условий, поэтому не взяла с собой мазь от воспалений. Певица пошутила, что «принимает теневые ванны».

Орлова также ответила, скучно ли ей во время отпуска в безлюдном месте на Мальдивах. Ведущая призналась, что не любит отдыхать в «муравейнике». Артистка отметила, что живет в большом городе, поэтом любит проводить отпуск спокойно и в уединении с мужем.

Также Орлова сообщила, что не планирует приобретать сувениры с Мальдив.

«Раньше всегда покупала, потом поняла, что это превращается в «музей поле чудес». Больше не покупаю ненужных вещей», — поделилась звезда.

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