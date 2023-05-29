Блогер Васильев заявил, что Собчак "выставила его дебилом" в интервью

«Ходите к Собчак со своей камерой и микрофоном. Я не брал с собой, потому что давно знаю, что меня подрежут и выставят дебилом, а на мои оправдания всем наплевать. Но того, что могут в принципе не выпустить я не ожидал», — написал он в личном блоге.