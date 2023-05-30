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45- летняя Екатерина Климова в купальнике произвела фурор

Актриса поддерживает себя в отличной форме. Каждый выход в свет вызывает восхищение у публики. Помимо того, что звезда выбирает эффектные и элегантные образы, она блистает за счет своей жизнерадостности и женственности. Нередко Климова демонстрирует фигуру. Например, не так давно она показала, как поддерживает форму. Она предстала в облегающем спортивном костюме и показала растяжку.

45- летняя Екатерина Климова в купальнике произвела фурор
© New Magazine

Сейчас Екатерина находится в Пензе на гастролях. Однако ей уже так хочется в отпуск, что в социальной сети она поделилась снимками, на которых позирует в купальнике. Видно, что фотографии сделаны на заграничном курорте. «Вы спросите, почему именно эти фото? А просто так – для тех, кто не в Пензе», – пишет актриса. Поклонники оценили фотографии звезды. «Роскошная женщина», «Вы пример для подражания», «Бомбическая красотка», «Какая ты красивая», «Обалденная фигура», – восхищаются фолловеры. На бедре у актрисы татуировка.

New magazine

У Климовой четверо детей. Несмотря на это, ей удается поддерживать естественную красоту.

«Имея четверых детей, быть и идеальной матерью, и востребованной актрисой, и хорошей женой – невозможно. Но есть и свои плюсы. Рядом с детьми я становлюсь моложе: когда погружаюсь в их проблемы, начинаю смотреть на мир их глазами. Может быть, в этом и есть секрет молодости и красоты?», – говорит актриса.

Кроме того, женщина активно занимается спортом. Даже во время беременности она не забывала о физической активности.

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