Яна Рудковская раскритиковала хейтеров и назвала их увечными
Продюсер Яна Рудковская призвала хейтеров обратить внимание на собственную жизнь. В личном Telegram-канале она объяснила, почему не прислушивается к советам со стороны, назвав агрессивных критиков увечными людьми.
«Иногда, раз в год, я захожу в профили к тем, кто критикует меня, мою семью, моих детей, и у меня в голове остается только один вопрос всегда: а судьи кто?» — написала Рудковская.
Она подчеркнула, что еще ни разу не увидела в профиле кого-то из своих хейтеров отражение идеальной жизни: советы всегда раздают люди, у которых очевидны проблемы разного рода.
«Кто вы такие, воспитатели Яны Рудковской? Сколько злости и ненависти в каждом вашем сообщении… Насколько вы увечны и в самооценке, и в воспитании, которое вам не додали родители», — заявила продюсер.
Рудковская посоветовала автору каждого негативного комментария заняться собственными проблемами, уделить больше времени своим детям, а не чужим, потому что она все равно сделает по-своему.
«Вас не будет критиковать тот, кто делает больше и лучше вас. Вас будет критиковать тот, кто делает меньше и хуже!» — заключила продюсер.