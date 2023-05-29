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Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа

В новом выпуске программы «Звезды сошлись» телеведущая прокомментировала личную жизнь. Слова звезды цитирует издание «7 Дней».

Кудрявцева рассказала о проблеме с мужем
© РИА Новости

Несмотря на то, что браку телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова многие прочили скорый развод, супруги счастливы вместе уже 10 лет. При этом многие недоброжелатели не устают напоминать паре о разнице в возрасте: Кудрявцева старше супруга на 16 лет.

Поклонники в последнее время стали подозревать, что в браке знаменитостей не все гладко: телеведущая не выходит в свет с мужем и отдыхает без него. Кудрявцева редко комментирует свою личную жизнь, но в эфире программы, где обсуждали тему отношений пар с большой разницей в возрасте, рассказала о том, мешает ли это лично ей.

Кудрявцева призналась, что несмотря на то, что Макаров гораздо младше нее, «старик» в их паре именно он.

Он такой нудноватый, — призналась телеведущая гостям в студии.

Что известно о личной жизни Леры Кудрявцевой

Кудрявцева отметила, что немного разочаровалась в поведении мужа, добавив, правда, что у них все хорошо. А «разница в возрасте — это всего лишь цифры», цитирует телеведущую «7 Дней».

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