Зайцева заявила, что Шукшина затравили перед смертью

«Я была рада видеть его в добром настроении — до этого он долгое время был очень подавлен, напряжен из-за того, что ему запретили снимать фильм о Разине. То есть в последний раз я увидела его счастливым, расслабленным. А потом я узнала, что буквально через две недели он умер. Затравили человека», — заявила Зайцева.