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Актриса Людмила Зайцева заявила, что Василия Шукшина затравили перед смертью

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева рассказала в беседе с aif.ru о последней встрече с режиссером Василием Шукшиным.

Зайцева заявила, что Шукшина затравили перед смертью
© Газета.Ru

Зайцева призналась, что Шукшин долгое время был очень подавлен и напряжен. По словам актрисы, причиной его плохого настроения стало то, что ему запретили снимать фильм о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина. Однако в последнюю встречу с Зайцевой Шукшин был счастливым.

Зайцева рассказала, что увиделась с режиссером и его женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в гостинице. Он похвалил артистку за работу в картине «Здравствуй и прощай» и подарил цветы.

«Я была рада видеть его в добром настроении — до этого он долгое время был очень подавлен, напряжен из-за того, что ему запретили снимать фильм о Разине. То есть в последний раз я увидела его счастливым, расслабленным. А потом я узнала, что буквально через две недели он умер. Затравили человека», — заявила Зайцева.

Режиссер Василий Шукшин умер 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет. Согласно официально версии, причиной смерти стал инфаркт.

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