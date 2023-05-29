$80.06+0.0985.90-0.02

Ольга Орлова заявила, что может сделать жизнь абьюзера невыносимой

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в соцсетях, сталкивалась ли она с абьюзом.

Орлова заявила, что может сделать жизнь абьюзера невыносимой
© Газета.Ru

Орлова сообщила, что в ее жизни "пытался быть" абьюзер, но она закончила отношения с этим мужчиной.

"Я как вождь краснокожих, меня проще "вернуть обратно", потому что я тоже сумею сделать жизнь абьюзера невыносимой", - отметила артистка.

Орлова также дала советы для женщин, которые столкнулись с абьюзером и манипулятором. Она посоветовала как можно быстрее выйти из отношений с ним, но не вступать в открытый конфликт.

По мнению звезды, таких мужчин нужно "переиграть".

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Супруг певицы не ведет социальные сети, редко выходит в светское общество и не любит публичность. Артистка рассказывала, что в их семье нет конфликтов.

В сентябре 2022-го ведущая объявила о беременности. В феврале 2023 года музыкантка родила дочь Анну. 13 мая Орлова крестила ребенка. Крестной мамой стала коллега певицы по "Дому-2" телеведущая Ксения Бородина, а крестным отцом - друг мужа по имени Дмитрий.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий