Ольга Орлова заявила, что может сделать жизнь абьюзера невыносимой
Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в соцсетях, сталкивалась ли она с абьюзом.
Орлова сообщила, что в ее жизни "пытался быть" абьюзер, но она закончила отношения с этим мужчиной.
"Я как вождь краснокожих, меня проще "вернуть обратно", потому что я тоже сумею сделать жизнь абьюзера невыносимой", - отметила артистка.
Орлова также дала советы для женщин, которые столкнулись с абьюзером и манипулятором. Она посоветовала как можно быстрее выйти из отношений с ним, но не вступать в открытый конфликт.
По мнению звезды, таких мужчин нужно "переиграть".
Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Супруг певицы не ведет социальные сети, редко выходит в светское общество и не любит публичность. Артистка рассказывала, что в их семье нет конфликтов.
В сентябре 2022-го ведущая объявила о беременности. В феврале 2023 года музыкантка родила дочь Анну. 13 мая Орлова крестила ребенка. Крестной мамой стала коллега певицы по "Дому-2" телеведущая Ксения Бородина, а крестным отцом - друг мужа по имени Дмитрий.