Орлова заявила, что может сделать жизнь абьюзера невыносимой

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в соцсетях, сталкивалась ли она с абьюзом.

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Орлова сообщила, что в ее жизни "пытался быть" абьюзер, но она закончила отношения с этим мужчиной.

"Я как вождь краснокожих, меня проще "вернуть обратно", потому что я тоже сумею сделать жизнь абьюзера невыносимой", - отметила артистка.

Орлова также дала советы для женщин, которые столкнулись с абьюзером и манипулятором. Она посоветовала как можно быстрее выйти из отношений с ним, но не вступать в открытый конфликт.

По мнению звезды, таких мужчин нужно "переиграть".

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Супруг певицы не ведет социальные сети, редко выходит в светское общество и не любит публичность. Артистка рассказывала, что в их семье нет конфликтов.