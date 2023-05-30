Ведущая «Дома-2» рассказала о фигуре через четыре месяца после родов

«Понятно, что у меня нет какого-то критического веса, который нужно скинуть, но после родов живот в форму не пришел и, естественно, если не заниматься и так далее, то и не придет. Но все знают, что я ненавижу спорт, для меня проще перестроить питание, чем пойти в спортзал», — призналась инфлюэнсер в публикации.