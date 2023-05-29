Елена Летучая объяснила, почему у нее нет детей

«Когда мы с Юрой поняли, что мы любим друг друга, начали жить вместе, мне было ужасно страшно [общаться с его детьми]. Я думала, что будет, они, наверное, меня не полюбят. А муж мне тогда сказал: "Лен, ты должна выстраивать отношения. Ты же их любишь"», — рассказала она и подчеркнула, что даже называет мальчиков «наши дети» и поддерживает отношения с бывшей своего мужа.