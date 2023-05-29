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Елена Летучая объяснила, почему у нее нет детей

К бестактным вопросам подписчиков железной ревизорро не привыкать. Но даже у нее есть стоп-лист с темами, на которые, вопреки стойкому характеру, не хотелось бы говорить. То, что за семь лет брака у Елены Летучей и бизнесмена Юрия Анашенкова так и не появилось детей, волнует общественность больше ее профессиональных успехов, а саму телеведущую задевает.

Елена Летучая объяснила, почему у нее нет детей
© Super.ru

«Мы стараемся, но пока еще не очень получается», — расставляет все точки над i журналистка в интервью Надежде Стрелец.

Елена понимает, что короткий и ясный ответ не остановит любопытных, и в своем нравоучительном стиле обращается к ним:

«Я со своими проблемами справляюсь сама, я никогда не выставляю это все на публику, но есть девушки, и публичные тоже, которым очень больно от таких вопросов».

По ее наблюдениям, подобные вопросы задают в основном женщины. При этом спрашивать, почему у той или иной девушки нет детей, нетактично.

Отметим, что ведущая отлично ладит с сыновьями супруга.

«Когда мы с Юрой поняли, что мы любим друг друга, начали жить вместе, мне было ужасно страшно [общаться с его детьми]. Я думала, что будет, они, наверное, меня не полюбят. А муж мне тогда сказал: "Лен, ты должна выстраивать отношения. Ты же их любишь"», — рассказала она и подчеркнула, что даже называет мальчиков «наши дети» и поддерживает отношения с бывшей своего мужа.

Что ж, пожелаем Елене удачи — из нее определенно получится отличная мама.

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