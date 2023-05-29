«Будто пьяная»: в Сети обругали Ирину Шейк

Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость снялась в голубом шелковом платье, одна часть которого оформлена прозрачной тканью. Ее образ дополнили открытые босоножки с сияющими стразами. При этом на одних фото Шейк позировала перед камерой, широко раздвинув ноги.

Поклонники не оценили фотосессию Шейк, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 227 тысяч лайков. «Ирина, что с тобой не так? В последнее время ты выглядишь нелепо: ужасно, дешево и вульгарно», «Когда с подругой в Геленджике пьяными возвращаетесь в отель», «Какое вульгарное позирование», «Ира, вернитесь, пожалуйста, в себя», «Классические снимки на лестнице после вечеринки», — высказывались они.