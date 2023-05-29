$80.06+0.0985.90-0.02

«Будто пьяная»: в Сети обругали Ирину Шейк

Фанаты обругали российскую манекенщицу Ирину Шейк на новых фото со словами «будто пьяная».

«Будто пьяная»: в Сети обругали Ирину Шейк
© Lenta.ru

Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость снялась в голубом шелковом платье, одна часть которого оформлена прозрачной тканью. Ее образ дополнили открытые босоножки с сияющими стразами. При этом на одних фото Шейк позировала перед камерой, широко раздвинув ноги.

Lenta.ru

Поклонники не оценили фотосессию Шейк, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 227 тысяч лайков. «Ирина, что с тобой не так? В последнее время ты выглядишь нелепо: ужасно, дешево и вульгарно», «Когда с подругой в Геленджике пьяными возвращаетесь в отель», «Какое вульгарное позирование», «Ира, вернитесь, пожалуйста, в себя», «Классические снимки на лестнице после вечеринки», — высказывались они.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий