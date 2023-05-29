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Дочь певицы ГлюкоZы заявила, что не похожа со своей матерью

Старшая дочь певицы ГлюкоZы рассказала, что ей неприятны журналистские заметки. Дочь Натальи Ионовой-Чистяковой объяснила, что слухам о ней лучше не доверять.

Дочь ГлюкоZы заявила, что не похожа со своей матерью
© 1Рег_2x2.su

Напомним, 16-летняя дочь певицы выступает под псевдонимом, она поёт, пишет песни. А в Сети часто появляются заметки, в которых девушка предстаёт в невыгодном свете.

Лидия рассказала, что в некоторые сплетни и фейки верят даже собственные друзья.

Меня раздражает, когда эти статьи доходят до моих друзей. Когда «Ты что, реально беременна?» - Нет, конечно, за кого ты меня принимаешь? - говорит дочь ГлюкоZы.

По словам школьницы, мама помогает ей во всём и говорит, что в молодости делала «куда более аморальные вещи». Саму Лидию называют бунтарём.

Согласна ли я с этим? Думаю, в какой-то момент жизни так и было, но сейчас я максимально далека от всего этого и просто спокойненько живу, работаю, встречаю новых людей и плыву по течению, - высказалась дочь певицы.

Но сравнения с ГлюкоZой Лиде не нравится, по её словам, она смирилась с этим, но всё же, они очень разные. Девушка уверена, что у них разное восприятие мира, характеры, стиль музыки.

По моему мнению, мы слишком непохожи, чтобы нас сравнивать, - заключила дочь ГлюкоZы.

Кстати, девушка также рассказала, что из-за проблем со сном ей пришлось принимать транквилизаторы, но потом она отказалась от них. В итоге она сейчас изучает травы и пьёт только их.

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