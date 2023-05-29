$80.06+0.0985.90-0.02

Влад Топалов рассказал о болезни старшего сына

Певец Влад Топалов сообщил в соцсетях, что его четырехлетний сын Михаил заболел. Топалов рассказал, что его сын простудился после прогулки за городом.

Влад Топалов рассказал о болезни старшего сына
© Газета.Ru

Мальчику стало плохо вечером 28 мая. На данный момент у него температура 38,5.

В марте Топалов сообщил, что отвез старшего сына в больницу из-за травмы головы. Мальчик неудачно прыгнул в бассейн - ударился головой и получил шишку. По словам артиста, врач не обнаружил переломов или сотрясения мозга у ребенка.

Он добавил, что старается максимально оберегать детей, но не всегда может быть с ними рядом. Это заставляет его чувствовать себя плохим отцом.

Топалов воспитывает двух сыновей вместе с телеведущей Региной Тодоренко. Они поженились в 2019 году. Через год у них родился первенец Михаил. В 2022-м у артиста и блогерши появился на свет второй ребенок. Мальчика назвали Мирославом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий