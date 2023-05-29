Влад Топалов рассказал о болезни старшего сына

Певец Влад Топалов сообщил в соцсетях, что его четырехлетний сын Михаил заболел. Топалов рассказал, что его сын простудился после прогулки за городом.

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Мальчику стало плохо вечером 28 мая. На данный момент у него температура 38,5.

В марте Топалов сообщил, что отвез старшего сына в больницу из-за травмы головы. Мальчик неудачно прыгнул в бассейн - ударился головой и получил шишку. По словам артиста, врач не обнаружил переломов или сотрясения мозга у ребенка.

Он добавил, что старается максимально оберегать детей, но не всегда может быть с ними рядом. Это заставляет его чувствовать себя плохим отцом.