Бритни Спирс отреагировала на слухи о пластике груди

«Первая и последняя фотосессия, которую я провела в лесу. Задолго до того, как у меня родились дети. Мой стилист тогда сказал: "Твоя грудь, Бритни. Она огромная! Что случилось?" А я ответила, что понятия не имею!» — подписала Спирс фотографию, таким образом опровергнув домысли о пластике бюста.