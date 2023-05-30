Пластический хирург перечислил операции Аллы Пугачевой

Новый выход Аллы Пугачевой в свет омрачили комментарии в соцсетях: поклонники певицы не оценили, как она выглядит без макияжа. Многие написали, что на внешности Примадонны негативно сказались хирургические вмешательства.

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«Ой, Гурченко напомнила», «Столько пластических операций сделала, как уж её узнать», «Пугачёвой и Леонтьеву, похоже, один и тот же хирург пластику делает», «Глаза так сузились!», - высказали мнение комментаторы.

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Особенно пользователей смутили глаза Аллы Пугачёвой: они стали визуально меньше, веки словно бы припухли. С чем это связано, рассказал «Аргументам и Фактам» пластический хирург Артур Дзотцоев. Он сравнил фотографии Пугачевой на разных этапах жизнь и сделал интересные выводы.

По словам хирурга, разительных изменений во внешности Аллы Борисовны до и после переезда он не увидел. Дзотцоев обратил внимание на смягчившиеся контуры лица и предположил, что Пугачева сделала липофилинг (пересадка жировой ткани с одной области тела на другую. - Авт.). Также он заметил, что у Примадонны изменилась позиция бровей - вероятно, за счёт добавления ботокса.

Помимо этого, пластический хирург посчитал, что Алла Пугачева нередко обращалась к специалистам до отъезда в Израиль.

На первый взгляд, выполнена эндоскопическая подтяжка средней зоны лица, лба и височных областей, SMAS-подтяжка лица с имплантом в подбородок, а также подтяжка верхней губы (булхорн), так как лицо выглядит переподтянутым, - озвучил он список возможных вмешательств.

А вот изменение формы глаз Пугачевой, по мнению врача, связано не только с уколами красоты. Артур Дзотцоев предположил, что в какой-то период жизни певица столкнулась с выворотом века.

Итог: потребовалось укоротить веко, сместились линии роста ресниц. Такие операции часто влияют на прищуривание, поэтому при улыбке на последнем видео мы видим, что с глазами что-то не так, - объяснил хирург.