Пластический хирург перечислил операции Аллы Пугачевой
Новый выход Аллы Пугачевой в свет омрачили комментарии в соцсетях: поклонники певицы не оценили, как она выглядит без макияжа. Многие написали, что на внешности Примадонны негативно сказались хирургические вмешательства.
«Ой, Гурченко напомнила», «Столько пластических операций сделала, как уж её узнать», «Пугачёвой и Леонтьеву, похоже, один и тот же хирург пластику делает», «Глаза так сузились!», - высказали мнение комментаторы.
Особенно пользователей смутили глаза Аллы Пугачёвой: они стали визуально меньше, веки словно бы припухли. С чем это связано, рассказал «Аргументам и Фактам» пластический хирург Артур Дзотцоев. Он сравнил фотографии Пугачевой на разных этапах жизнь и сделал интересные выводы.
По словам хирурга, разительных изменений во внешности Аллы Борисовны до и после переезда он не увидел. Дзотцоев обратил внимание на смягчившиеся контуры лица и предположил, что Пугачева сделала липофилинг (пересадка жировой ткани с одной области тела на другую. - Авт.). Также он заметил, что у Примадонны изменилась позиция бровей - вероятно, за счёт добавления ботокса.
Помимо этого, пластический хирург посчитал, что Алла Пугачева нередко обращалась к специалистам до отъезда в Израиль.
На первый взгляд, выполнена эндоскопическая подтяжка средней зоны лица, лба и височных областей, SMAS-подтяжка лица с имплантом в подбородок, а также подтяжка верхней губы (булхорн), так как лицо выглядит переподтянутым, - озвучил он список возможных вмешательств.
А вот изменение формы глаз Пугачевой, по мнению врача, связано не только с уколами красоты. Артур Дзотцоев предположил, что в какой-то период жизни певица столкнулась с выворотом века.
Итог: потребовалось укоротить веко, сместились линии роста ресниц. Такие операции часто влияют на прищуривание, поэтому при улыбке на последнем видео мы видим, что с глазами что-то не так, - объяснил хирург.
Речь идёт о видео с концерты группы «Машина времени», который накануне прошёл в Израиле. Как писал портал 2x2.su, во время него Алла Пугачёва впервые за долгое время вышла на сцену.