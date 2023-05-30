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Маликов раскрыл секреты личной жизни дочери Стефании

23-летняя девушка преодолела немало порогов на пути к счастью.

Маликов раскрыл секреты личной жизни дочери Стефании
© Inc-News

Известный российский исполнитель Дмитрий Маликов поделился секретами непростой судьбы своей дочери Стефании.

По словам певца, дочь с самого детства проявляла самостоятельность, не желая быть в тени звездных родителей.

Окончила МГИМО, но вместо карьеры журналистки занялась бизнесом и фактически без поддержки семьи открыла магазин собственной одежды.

При этом в личной жизни Стефании далеко не всегда все было гладко. По словам Маликова, первые роман у дочери случился еще в студенческом возрасте.

Отношения закончились болезненным расставанием, после которого девушка пролила много слез в подушку.

«У Стефании нет тяги к бесчисленным романам, видимо, поэтому неудачная первая любовь повлияла на нее так тяжело», - вспомнил звездный отец.

Тем не менее, Маликов считает, что и такой горький опыт может пригодиться в жизни. По словам исполнителя, то расставание давно ушло в историю. У Стефании есть новый парень и полное ощущение того, что любовь существует.

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