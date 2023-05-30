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Миллиардер Джефф Безос заказал в ресторане вино за $4 тысячи в честь помолвки

59-летний Джефф Безос и 53-летняя Лорен Санчес отпраздновали на юге Франции новый статус отношений распитием очень дорогого и редкого алкоголя. Об этом пишет New York Post.

Миллиардер Безос заказал в ресторане вино за $4 тысячи в честь помолвки
© Газета.ру

Они заказали бутылку Dugat-Py Grand Cru бренда Domaine Bernard стоимостью $4 285 в ресторане La Petit Maison в Каннах. По сообщениям историков, пара сидела в заведении с сестрой Безоса Кристиной Безос Пур и ее мужем Стивом Пуром в увитой виноградом беседке с видом на Средиземное море.

Безос сделал предложение когда они плавали по Средиземному морю на его суперъяхте Koru стоимостью $500 млн. В середине мая пара посетила премьеру фильма Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», где журналисты заметили на безымянном пальце Лорен помолвочное кольцо с бриллиантом размером около 20 карат.

Джефф Безос и Лорен Санчес встречаются с 2018 года. На момент начала романа оба состояли в официальных браках, но вскоре почти одновременно подали на развод и перестали скрывать свои отношения.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что глава Amazon Джефф Безос начал строить дом после помолвки с Лорен Санчес.

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