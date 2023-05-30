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Продюсер Лавров рассказал о здоровье Ротару

Слухи о тяжелой болезни известной певицы Софии Ротару возникли пару лет назад, когда у артистки задрожали руки на сцене так, что она не смогла держать микрофон и прервала выступление. Тогда появилось осторожное предположение, что у певицы начала прогрессировать болезнь Паркинсона. Продюсер Сергей Лавров взялся прокомментировать эти данные. Его слова приводит издание "Семь дней".

Продюсер Лавров рассказал о здоровье Ротару
© Рамблер

Бывший директор певицы, продюсер Сергей Лавров рассказал, что София Ротару действительно не так давно ложилась в немецкую клинику, но не из-за болезни Паркинсона. Певица каждый год проходит курс восстанавливающих процедур.

"Мы с ней на связи, недавно только разговаривали. Она в Германии была. Выезжала на процедуры. Переживать не стоит: у нее все нормально со здоровьем", - сообщил Сергей Лавров.

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