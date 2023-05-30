Продюсер Лавров рассказал о здоровье Ротару

Слухи о тяжелой болезни известной певицы Софии Ротару возникли пару лет назад, когда у артистки задрожали руки на сцене так, что она не смогла держать микрофон и прервала выступление. Тогда появилось осторожное предположение, что у певицы начала прогрессировать болезнь Паркинсона. Продюсер Сергей Лавров взялся прокомментировать эти данные. Его слова приводит издание "Семь дней".