Продюсер Лавров рассказал о здоровье Ротару
Слухи о тяжелой болезни известной певицы Софии Ротару возникли пару лет назад, когда у артистки задрожали руки на сцене так, что она не смогла держать микрофон и прервала выступление. Тогда появилось осторожное предположение, что у певицы начала прогрессировать болезнь Паркинсона. Продюсер Сергей Лавров взялся прокомментировать эти данные. Его слова приводит издание "Семь дней".
Бывший директор певицы, продюсер Сергей Лавров рассказал, что София Ротару действительно не так давно ложилась в немецкую клинику, но не из-за болезни Паркинсона. Певица каждый год проходит курс восстанавливающих процедур.
"Мы с ней на связи, недавно только разговаривали. Она в Германии была. Выезжала на процедуры. Переживать не стоит: у нее все нормально со здоровьем", - сообщил Сергей Лавров.