Дочь певицы Славы заявила об истерике мужа из-за сына

Дочь певицы Славы Александра Морозова рассказала в беседе с изданием "СтарХит" о первых дня материнства.

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Морозова рассказала, что был случай с новорожденным сыном, который заставил понервничать ее и ее мужа Андрея Дедова.

По словам девушки, малыш задел свой пупок, и у него началось кровотечение. Дочь певицы отметила, что в тот момент ее супруг устроил истерику и позвонил нескольким знакомым врачам. В итоге пара обработала ранку младенца. Все закончилось нормально, но, по словам Морозовой, она и муж сильно испугались.

Морозова отметила, что вся семья помогает ей с материнством. По словам девушки, Славе очень нравится проводить время с внуком.

"Еще бы, он такой сладкий. Я даже не думала, честно говоря, что будет столько помощников. Мне даже не всегда приходится просить с ним посидеть, все сами активно отзываются", - поделилась дочь артистки.