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Рианна продаст особняк в Калифорнии

Барбадосская певица Рианна выставила на продажу особняк в калифорнийском Беверли-Хиллз. Она попросила за объект более 10 миллионов долларов, сообщает Mansion Global.

Рианна продаст особняк в Калифорнии
© Lenta.ru

Стоимость дома площадью почти 475 квадратных метров оценили в 10,5 миллиона долларов. Рианна владела им с марта 2021 года, когда купила его за 10 миллионов долларов. В объявлении отмечается, что особняк находится недалеко от центра города в тихом переулке на одной из самых престижных улиц.

Дом был построен в 1939 году. Особенностью интерьера служат каменные полы, камины и деревянные балки. Внутри есть четыре спальни, пять ванных комнат, а также кухня и столовая, на участке оборудована зона отдыха.

В апреле Рианна купила пентхаус в небоскребе в Лос-Анджелесе, которым несколько лет назад владел звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри. Новое жилье Рианны находится на 40-м этаже башни The Century, певица отдала за него 21 миллион долларов.

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