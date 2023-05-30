От Славы до Синди Кроуфорд: звезды, которые предпочитают дачу морским курортам
Они с радостью ухаживают за цветами и выращивают помидоры
Вопреки стереотипам, далеко не все знаменитости проводят отпуск на роскошных курортах, нежась на солнышке и потягивая тропические коктейли. Многие звезды предпочитают отдыхать на садовых участках, заботясь о грядках с рассадой и выращивая яркие цветы. К заядлым садоводам примкнули и отечественные, и зарубежные артисты.
Лариса Лужина
Лето Лариса проводит на даче: здесь у нее расположен и уютный домик, и потрясающий сад. Актриса обожает цветы, заботится о крокусах, мальве, лилиях, гладиолусах. На участке у звезды высажены и деревья: у забора расположилась раскидистая ель, а в глубине сада — яблони, сливы и каштаны. Правда, по признанию Ларисы, последний за все годы так ни разу и не зацвел.
Кстати, актриса не любит слишком ухоженные специальные газоны, она просто высеивает мягкую траву, позволяя ей расти естественно без слишком частой подстрижки.
Синди Кроуфорд
У топ-модели есть важное жизненное правило: как можно больше движения. Поэтому, когда семья Синди поселилась на ранчо, звезда не стала одной из владелиц, за которую все выполняют помощники. Она самостоятельно занимается цветами у дома, высаживает их, подкармливает и поливает, следит за газоном, собирает урожай ягод, придумывает новые клумбы.
Певица Слава
Артистка всегда мечтала о большом доме, но, переехав за город, далеко не сразу начала посвящать время саду. Слава признавалась, что огородничество затянуло ее понемногу: она не нанимала дизайнеров или садовников, просто высаживала в хаотичном порядке то, что ей приглянулось.
Вскоре на участке появились деревья — ивы, сосна, яблони и сливы, вслед за ними Слава начала разбивать клумбы, а затем пришло время грядок с огурчиками и помидорами. Певица, смеясь, признается, что и не заметила, как превратилась в настоящую дачницу.
Риз Уизерспун
Милая блондинка активно поддерживает экологию и призывает заниматься выращиванием овощей на собственных участках, а не использовать пространство лишь в декоративных целях. У самой Риз есть ранчо, где она занимается огородничеством: актриса выращивает огурцы, томаты, травы, цукини, подсолнухи, а в специальном загоне живут ее любимицы — курочки. Благодаря им, утро артистки начинается с яркой глазуньи.
Анастасия Мельникова
Звезда полицейских сериалов обожает возиться с цветами, на ее даче расположился настоящий розарий — в саду одновременно цветут почти 200 кустов роз! Анастасия признавалась, что уход за растениями для нее — лучшее средство успокоиться и привести нервы в порядок.