Звезды, которые предпочитают дачу морским курортам

Они с радостью ухаживают за цветами и выращивают помидоры

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Вопреки стереотипам, далеко не все знаменитости проводят отпуск на роскошных курортах, нежась на солнышке и потягивая тропические коктейли. Многие звезды предпочитают отдыхать на садовых участках, заботясь о грядках с рассадой и выращивая яркие цветы. К заядлым садоводам примкнули и отечественные, и зарубежные артисты.

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Лариса Лужина

Лето Лариса проводит на даче: здесь у нее расположен и уютный домик, и потрясающий сад. Актриса обожает цветы, заботится о крокусах, мальве, лилиях, гладиолусах. На участке у звезды высажены и деревья: у забора расположилась раскидистая ель, а в глубине сада — яблони, сливы и каштаны. Правда, по признанию Ларисы, последний за все годы так ни разу и не зацвел.

Кстати, актриса не любит слишком ухоженные специальные газоны, она просто высеивает мягкую траву, позволяя ей расти естественно без слишком частой подстрижки.

Синди Кроуфорд

Womanhit

У топ-модели есть важное жизненное правило: как можно больше движения. Поэтому, когда семья Синди поселилась на ранчо, звезда не стала одной из владелиц, за которую все выполняют помощники. Она самостоятельно занимается цветами у дома, высаживает их, подкармливает и поливает, следит за газоном, собирает урожай ягод, придумывает новые клумбы.

Певица Слава

Артистка всегда мечтала о большом доме, но, переехав за город, далеко не сразу начала посвящать время саду. Слава признавалась, что огородничество затянуло ее понемногу: она не нанимала дизайнеров или садовников, просто высаживала в хаотичном порядке то, что ей приглянулось.

Вскоре на участке появились деревья — ивы, сосна, яблони и сливы, вслед за ними Слава начала разбивать клумбы, а затем пришло время грядок с огурчиками и помидорами. Певица, смеясь, признается, что и не заметила, как превратилась в настоящую дачницу.

Риз Уизерспун

Милая блондинка активно поддерживает экологию и призывает заниматься выращиванием овощей на собственных участках, а не использовать пространство лишь в декоративных целях. У самой Риз есть ранчо, где она занимается огородничеством: актриса выращивает огурцы, томаты, травы, цукини, подсолнухи, а в специальном загоне живут ее любимицы — курочки. Благодаря им, утро артистки начинается с яркой глазуньи.

Анастасия Мельникова