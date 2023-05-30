Саша Стоун показал, что сделал с татуировкой, посвященной Вале Карнавал

Слухи о разрыве звездной пары не утихают. Вот уже месяц Валя и Саша дают понять подписчикам, что их отношения завершились, а о долгожданной свадьбе, которая должна (была) состояться этим летом, и речи быть не может. Хотя официально пара все еще не подтвердила расставание, их посты в запрещенной соцсети говорят лучше любых заявлений. На днях поклонников Стоуна и Карнавал не на шутку встревожило фото блогера из тату-салона: многие предположили, что Саша захотел свести татуировку в виде буквы V, которую символично набил под сердцем в честь невесты.

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Однако Стоун, похоже, решил не действовать так радикально и пока ограничился небольшими изменениями. На новом снимке блогер предстал с обнаженным торсом и продемонстрировал результат своего недавнего похода к тату-мастеру. Оказалось, что теперь рядом с буквой V красуется еще и надпись A(II)Rh+, которая обозначает вторую группу крови с положительным резус-фактором.

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Пользователи Сети уже вовсю гадают, что бы могло значить такое дополнение к татуировке в честь Вали. У некоторых даже возникла мысль о том, что Саша набил группу крови Карнавал, а вовсе не свою. Другие же уверены, что надпись касается только блогера, но тогда неясно, при чем тут соседствующая с ней буква V. В общем, отношения пары, как рисунки на теле Стоуна, настолько неоднозначны, что разобраться в них без комментария виновников торжества вряд ли получится.