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Оксана Самойлова показала маму после пластики

Популярная российская блогерша Оксана Самойлова рассказала подписчикам, почему так долго не показывала фотографии своей мамы в соцсетях.

Причем не только рассказала, но и показала! Оказалось, что ее маме сделали пластическую операцию - подтяжку лица. После операции прошло всего три недели, но результат уже заметен.

"Баба 2:0: молодая, прекрасная, минус 20 лет реально! Как будто это не наша мама. Это всего три недели после операции и еще отеки есть, но уже выглядит круто", - оценила результат пластической операции Оксана Самойлова.

А главное, по мнению Оксаны Самойловой, - это душевное состояние мамы, у которой сейчас началась новая жизнь.

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