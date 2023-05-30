Оксана Самойлова показала маму после пластики
Популярная российская блогерша Оксана Самойлова рассказала подписчикам, почему так долго не показывала фотографии своей мамы в соцсетях.
Причем не только рассказала, но и показала! Оказалось, что ее маме сделали пластическую операцию - подтяжку лица. После операции прошло всего три недели, но результат уже заметен.
"Баба 2:0: молодая, прекрасная, минус 20 лет реально! Как будто это не наша мама. Это всего три недели после операции и еще отеки есть, но уже выглядит круто", - оценила результат пластической операции Оксана Самойлова.
А главное, по мнению Оксаны Самойловой, - это душевное состояние мамы, у которой сейчас началась новая жизнь.
Соцсети