Звезда «Ольги» Троянова призналась, что винит себя в суициде сына

В 2010 году в жизни актрисы произошла трагедия — ее единственный сын Николай в возрасте 20 лет покончил с собой. Молодой человек повесился, не оставив матери никакого объяснения своему решению. Несмотря на ужасное событие в семье, со временем Троянова начала говорить об этом в прессе и признаваться, что ее отношения с сыном были далеки от идеальных. Уже после смерти наследника Яна узнала, что у него были проблемы с запрещенными веществами. В новом интервью Дудю* она откровенно рассказала, почему считает себя виновной в случившемся и какой матерью себя считает.