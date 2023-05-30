Звезда «Ольги» Троянова призналась, что винит себя в суициде сына

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова призналась, что винит себя в суициде сына
В 2010 году в жизни актрисы произошла трагедия — ее единственный сын Николай в возрасте 20 лет покончил с собой. Молодой человек повесился, не оставив матери никакого объяснения своему решению. Несмотря на ужасное событие в семье, со временем Троянова начала говорить об этом в прессе и признаваться, что ее отношения с сыном были далеки от идеальных. Уже после смерти наследника Яна узнала, что у него были проблемы с запрещенными веществами. В новом интервью Дудю* она откровенно рассказала, почему считает себя виновной в случившемся и какой матерью себя считает.
Актриса честно призналась, что ей удалось осознать, что такое материнство, только спустя долгое время. По ее словам, ее поколение не понимало, что значит быть родителем и вкладываться в ребенка. Ей же заниматься воспитанием сына мешала еще и алкогольная зависимость.
По словам Яны, после осознания своих ошибок она отказалась от осуждения других матерей. Актриса также призналась Дудю*, что прошла программу реабилитации «12 шагов» для зависимых людей и уже длительное время поддерживает трезвость.
* — Признан иноагентом.