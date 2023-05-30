$80.06+0.0985.90-0.02

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова призналась, что винит себя в суициде сына

В 2010 году в жизни актрисы произошла трагедия — ее единственный сын Николай в возрасте 20 лет покончил с собой. Молодой человек повесился, не оставив матери никакого объяснения своему решению. Несмотря на ужасное событие в семье, со временем Троянова начала говорить об этом в прессе и признаваться, что ее отношения с сыном были далеки от идеальных. Уже после смерти наследника Яна узнала, что у него были проблемы с запрещенными веществами. В новом интервью Дудю* она откровенно рассказала, почему считает себя виновной в случившемся и какой матерью себя считает.

Звезда «Ольги» Троянова призналась, что винит себя в суициде сына
© Super.ru

Актриса честно призналась, что ей удалось осознать, что такое материнство, только спустя долгое время. По ее словам, ее поколение не понимало, что значит быть родителем и вкладываться в ребенка. Ей же заниматься воспитанием сына мешала еще и алкогольная зависимость.

По словам Яны, после осознания своих ошибок она отказалась от осуждения других матерей. Актриса также призналась Дудю*, что прошла программу реабилитации «12 шагов» для зависимых людей и уже длительное время поддерживает трезвость.

* — Признан иноагентом.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий