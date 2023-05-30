Бывшая Алексея Воробьева: «Была настоящая травля»

Публика давно подозревает, что сын Натальи Зубаревой от известного музыканта Алексея Воробьева. Сам артист эти сплетни не комментирует, а вот девушка недавно подтвердила, что действительно у нее были любовные отношения с Воробьевым.

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Однако говорить об отцовстве она тоже не спешит. Девушка стала гостье шоу на YouTube-канале Марка Бартона. В беседе с ним она поделилась, с каким хейтом ей пришлось столкнуться в последнее время.

Наталья является врачом-диетологом, поэтому ее часто критикуют за внешний вид. То публике не нравятся ее татуировки, то накаченные губы. Не забывают хейтеры пройтись и по волосам с зубами.

Однако такой негатив никак не трогает Забареву. Ее задевают только сообщения, связанные с ее семьей. Особенно девушку раздражают вопросы про личность отца младшего сына.

«Когда начинают младшего затрагивать от кого он, от чего он… Но это уже не так болезненно. Когда все только началось. Была настоящая травля», — делится переживаниями Наталья.