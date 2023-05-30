NILETTO заявил, что ставит на паузу свою сольную музыкальную деятельность

NILETTO хочет попробовать себя в других образах. На данный момент он делает фиты с различными музыкантами.

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Муз-ТВ сообщает, что никаких деталей о своей будущей карьере и проектах певец не раскрыл.

NILETTO отметил, что он не стремится что-то создавать в рамках своего псевдонима. По его словам, у него есть другие имена и альтер эго.

Ему сейчас интересно делать фиты в разных жанрах.

Последний альбом артиста под названием «КРИОЛИТ» вышел в феврале 2022 года.

Позже NILETTO выпустил несколько синглов, в том числе FLIP FLAP, Someone Like You, «Летуаль», «КАРАМЕЛЬ».