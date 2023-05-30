Синди Кроуфорд отметила 25-ю годовщину брака с Рэнди Гербером

"В этот день 25 лет назад мы с Рэнди поженились на Багамах. Это была идеальная свадьба. Мы провели прекрасные выходные в окружении семьи и друзей, празднуя нашу любовь друг к другу. Я бы сделала это снова", — вспомнила она. "Хочу поздравить нас с 25-летием. Мы были благословлены во всех смыслах, особенно нашими двумя детьми Пресли и Кайей. Я также хочу признать, что даже при всех благословениях жизнь полна взлетов, падений и испытаний. Горжусь тем, как мы шли по жизни вместе — обращаясь друг к другу за силой и утешением. Ты — мой лучший друг и опора, и я не могу представить жизнь без тебя", — добавила супермодель.