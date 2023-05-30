$80.06+0.0985.90-0.02

Супермодель Синди Кроуфорд отметила 25-ю годовщину брака с мужем Рэнди Гербером

Супермодель Синди Кроуфорд поздравила мужа, бизнесмена Рэнди Гербера, с 25-й годовщиной брака. Соответствующий пост она опубликовала в соцсети.

Синди Кроуфорд отметила 25-ю годовщину брака с Рэнди Гербером
© @cindycrawford

57-летняя Синди Кроуфорд выложила в социальных сетях несколько архивных фотографий со свадьбы.

"В этот день 25 лет назад мы с Рэнди поженились на Багамах. Это была идеальная свадьба. Мы провели прекрасные выходные в окружении семьи и друзей, празднуя нашу любовь друг к другу. Я бы сделала это снова", — вспомнила она. "Хочу поздравить нас с 25-летием. Мы были благословлены во всех смыслах, особенно нашими двумя детьми Пресли и Кайей. Я также хочу признать, что даже при всех благословениях жизнь полна взлетов, падений и испытаний. Горжусь тем, как мы шли по жизни вместе — обращаясь друг к другу за силой и утешением. Ты — мой лучший друг и опора, и я не могу представить жизнь без тебя", — добавила супермодель.

Газета.Ru
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий