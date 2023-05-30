Анисина опровергла информацию о расставании с Джигурдой

Фигуристка Марина Анисина опровергла слухи о том, что якобы завела любовника в период временной разлуки с мужем Никитой Джигурдой. Об этом пишет "Пятый канал".

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Во время беседы с журналистами Джигурда в шутку предположил, что супруга завела себе любовника, когда переехала с детьми в Турцию.

"Бросили Джигурду, увезли детей в Турцию, сбежали. Признавайся, Марина Вячеславовна, может и любовника там завела?" - спросил он.

Фигуристка уточнила, что слухи о любовнике появились после того, как она приехала с детьми на программу Леры Кудрявцевой.

Анисина пожаловалась, что пресса раздула беспочвенные слухи о ее якобы романе с другим мужчиной.

"Я приехала на программу к Лере Кудрявцевой с нашей дочкой. Я не сказала ни одного плохого слова в адрес Никиты. Все вывернули, начались статьи, что я куда-то уехала. Ребят, я никуда не уезжала", - подчеркнула Анисина.