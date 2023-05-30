Пермякова объяснила, почему перестала смотреть КВН

Актриса Светлана Пермякова, которую многие знают по КВН и сериалу "Интерны", не смотрит эфиры Клуба веселых и находчивых из-за нехватки времени и желания двигаться вперед. Об этом она рассказала kp.ru.

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По словам актрисы, она не "открещивается от КВН", как это делают некоторые ее коллеги. Напротив, она благодарна программе за то, что помогла обрести популярность. Тем не менее актриса считает, что нужно открывать для себя новые горизонты:

"Нужно идти дальше к новому чему-то. А не тянуть старое: вы знаете, я вот когда-то была… Всем интересно, кем ты сейчас являешься".

Если зритель забыл о прошлых заслугах артиста, то, на взгляд Пермяковой, не нужно о них напоминать. Актриса уверена, что нужно достигать чего-то нового и радовать аудиторию по-другому.