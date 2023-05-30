Работа модели Алены Шишковой вызвала споры в интернете
Модель Алена Шишкова, которая встречалась с рэпером Тимати и родила ему дочь Алису, сообщила в соцсетях, что планирует уйти в отпуск на три месяца. Публикация вызвала обсуждения, связанные с местом работы модели.
Бывшая возлюбленная Тимати сообщила, что лето для нее — самый спокойный период года, потому что почти все три месяца она отдыхает. При этом Шишкова уверяет, что живет не на алименты от рэпера, а на собственный доход. Она купила в ипотеку и ремонтирует квартиру в Москве. Подписчики делают предположения, кем и где работает модель:
"Матерью дочери Тимати она работает"
"У нее салон красоты же вроде?"
"Видно, что Тимати 100 лет не дает бабок, максимум, детям помогает"
30-летняя Алена Шишкова встречалась с Тимати три года, у них родилась дочь Алиса. После разрыва родителей девочка много времени проводит с отцом и бабушкой по его линии, но живет с мамой.