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Работа модели Алены Шишковой вызвала споры в интернете

Модель Алена Шишкова, которая встречалась с рэпером Тимати и родила ему дочь Алису, сообщила в соцсетях, что планирует уйти в отпуск на три месяца. Публикация вызвала обсуждения, связанные с местом работы модели.

Бывшая возлюбленная Тимати сообщила, что лето для нее — самый спокойный период года, потому что почти все три месяца она отдыхает. При этом Шишкова уверяет, что живет не на алименты от рэпера, а на собственный доход. Она купила в ипотеку и ремонтирует квартиру в Москве. Подписчики делают предположения, кем и где работает модель:

"Матерью дочери Тимати она работает"

"У нее салон красоты же вроде?"

"Видно, что Тимати 100 лет не дает бабок, максимум, детям помогает"

30-летняя Алена Шишкова встречалась с Тимати три года, у них родилась дочь Алиса. После разрыва родителей девочка много времени проводит с отцом и бабушкой по его линии, но живет с мамой.

Возлюбленная рэпера Тимати выложила фото в открытом бикини и вызвала споры

Ранее рэпера Тимати заподозрили в помолвке с моделью Валентиной Ивановой.

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