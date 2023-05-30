Дмитрий Маликов захотел стать многодетным отцом
Известный российский певец Дмитрий Маликов в свои пятьдесят четыре еще живет полноценной творческой и личной жизнью.
Двадцатилетний брак сделал исполнителя и его супругу Елену дважды родителями. Дочери Стефании уже двадцать три, сыну Марку всего пять. И может статься, что это еще не предел.
Как пояснил певец в разговоре с Натальей Подольской в ее авторском шоу в соцсетях, они с женой уже обсуждали появление в их семье третьего ребенка.
По словам Маликова, если у них все-таки созреет решение, они воспользуются услугами суррогатной матери. Но от этого любовь к будущему малыше меньше не станет.
«Я считаю, что, когда других возможностей не остается, этот способ очень хороший. Главное, прийти к решению осознанно, понимая, что одновременно с этим прибавится волнений, тревог и новых забот», - рассудил исполнитель.
Маликов признался, что всегда мечтал о большой семье, так что, мысль о многодетности их с Еленой ничуть не пугает.