Ивлеева начала распродавать свою брендовую одежду
Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева начала распродавать в сети свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Отмечается, что знаменитость предлагает к покупке данные вещи стоимостью 659 тысяч рублей на одной из ресейл-платформ. Так, среди них — косуха за 190 500 рублей, которая является самым дорогим предметом гардероба из представленных инфлюэнсершей.
При этом в продаже оказались в том числе новые изделия и винтажные экземпляры, например кроссовки по цене 43 750 рублей и корсет за 30 тысяч рублей соответственно.