Ивлеева начала распродавать свою брендовую одежду

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева начала распродавать в сети свою брендовую одежду за сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Отмечается, что знаменитость предлагает к покупке данные вещи стоимостью 659 тысяч рублей на одной из ресейл-платформ. Так, среди них — косуха за 190 500 рублей, которая является самым дорогим предметом гардероба из представленных инфлюэнсершей.